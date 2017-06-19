Вынужденные переселенцы в Азербайджане считаются мигрантами всеми международными структурами - МОМ

2017-06-19 13:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Вынужденные переселенцы в Азербайджане считаются мигрантами не только Международной организацией по миграции (МОМ) ООН, но и всеми международными структурами, сказал в понедельник журналистам глава представительства МОМ в Азербайджане Серхан Актопрак.

Он напомнил о том, что в мире имеется примерно 250 миллионов международных и 750 миллионов внутренних мигрантов, добавив, что по мере развития стран число мигрантов, прибывающих в эти страны, растет.

«По мере того, как развивается Азербайджан, – а все мы являемся свидетелями развития Азербайджана, – сюда тоже будут приезжать мигранты из многих стран, и мы не должны бояться этого. Во-первых, Государственная миграционная служба к этому готова. Во-вторых, мигранты привозят с собой новые идеи, новый опыт, которыми могут поделиться», - сказал Актопрак.

Он также коснулся системы управления миграцией в Азербайджане, добавив, что она изучается другими странами.

Как отметил Актопрак, правительство Азербайджана систематически совершенствует меры в миграционной сфере.

МОМ систематически сотрудничает с соответствующими государственными структурами Азербайджана в этой сфере, сказал он.

Законодательство в сфере миграции в Азербайджане постоянно совершенствуется, сказал Актопрак, добавив, что правительство страны прилагает усилия для развития национальной модели системы управления миграцией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)