Турецкие военные прибыли в Катар
2017-06-19 13:37 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Первая группа турецких военнослужащих прибыла в Катар, пишут в понедельник турецкие СМИ со ссылкой на источники в Генштабе Турции.
Согласно данным СМИ, ожидается также, что уже сегодня турецкие военнослужащие приступят к первым учениям.
Девятого июня текущего года вступило в силу военное соглашение между Катаром и Турцией.
Документ был подписан 10 ноября 2016 года в Анкаре.
Ранее в Турции был принят закон о ратификации соглашения между Турцией и Катаром о размещении на территории Катара турецкого военного контингента.
Создание турецкой военной базы в Катаре предусмотрено соглашением об укреплении двустороннего сотрудничества, подписанного сторонами в 2014 году.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
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