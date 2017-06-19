Турецкие военные прибыли в Катар

2017-06-19 13:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Первая группа турецких военнослужащих прибыла в Катар, пишут в понедельник турецкие СМИ со ссылкой на источники в Генштабе Турции.

Согласно данным СМИ, ожидается также, что уже сегодня турецкие военнослужащие приступят к первым учениям.

Девятого июня текущего года вступило в силу военное соглашение между Катаром и Турцией.

Документ был подписан 10 ноября 2016 года в Анкаре.

Ранее в Турции был принят закон о ратификации соглашения между Турцией и Катаром о размещении на территории Катара турецкого военного контингента.

Создание турецкой военной базы в Катаре предусмотрено соглашением об укреплении двустороннего сотрудничества, подписанного сторонами в 2014 году.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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