Али Гасанов посчитал несправедливой принятую Европарламентом резолюцию по Азербайджану

2017-06-19 13:49 | www.apa.az | 3

«Азербайджанское государство строит свою политику на основе интересов своего народа. Для нас основным является мнение азербайджанского народа, азербайджанской общественности. Естественно, международные организации выражают мнение в связи с некоторыми вопросами, это их дело, их позиция».

Как сообщает АПА, об этом заявил помощник президента по общественно-политическим вопросам, завотделом по общественно-политическим вопросам Администрации президента Али Гасанов, выражая отношение к резолюции, принятой 15 июня Европарламентом по Азербайджану.

По его словам, эта резолюция несправедливая. Отношение к ней выразил первый заместитель председателя ММ Зияфет Аскеров: «Мы считаем позицию З.Аскерова по этому вопросу достаточной, ничего добавить к этому не вижу необходимости».

