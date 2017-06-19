11 773 желающих вступить в брак граждан оказались носителями талассемии, 203 – СПИДа

2017-06-19 13:52 | www.apa.az | 5

Как сообщили АПА в пресс-службе Минздрава, несмотря на то, что с 1 июня 2015 года по 31 мая 2017 года у некоторых граждан были выявлены различные инфекционные заболевания, в целом состояние здоровья большинства пар является удовлетворительным. Среди прошедших обследование по сегодняшний день граждан 11 773 человека являются носителями талассемии, 1 101 - болен сифилисом, 203 – СПИДом.

Отметим, согласно утверждению некоторых правовых нормативных актов в связи с выполнением закона о «Внесении изменений в Семейный кодекс», с 1 июня 2015 года желающие вступить в брак граждане должны пройти обязательное медицинское обследование. Кабинет министров утвердил правила прохождения медобследования лиц, желающих вступить в брак. Установлен список заболеваний, для выявления которых необходимо обследоваться. В связи с этим в медучреждениях созданы необходимые условия. Медобследование и консультация проводится в государственных или муниципальных медучреждениях, которые определяются Минздравом согласно месту жительства желающих вступить в брак. Проведение обследования и консультации бесплатные.