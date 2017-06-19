Азербайджанский Unibank покинул состав акционеров Unileasing

2017-06-19 13:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский Unibank продал свою долю в лизинговой компании Unileasing, говорится в аудиторском отчете банка за 2016 год.

Согласно отчету, банк, обладающий 66,7-процентной долей в компании, продал ее трем физическим лицам, имена которых не разглашаются.

"Банк 17 марта 2017 года полностью продал свою долю в лизинговой компании Unileasing путем продажи 600 тысяч простых акций номинальной стоимостью в два маната за каждую. Пакет акций был продан за полцены трем физическим лицам", - говорится в отчете.

В настоящее время в состав акционеров Unileasing также входит Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который владеет 33,3-процентной долей акций компании.

Компания UniLeasing создана в июле 2004 года.

(Автор: Анвар Мамедов)