Турция и Германия обсудят региональные вопросы

2017-06-19 13:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турция и Германия обсудят региональные вопросы во время визита президента Турции Реждепа Тайипа Эрдогана в Германию, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации визит Эрдогана в Германию состоится в 7-8 июля.

Сообщается, что также стороны обсудят вопрос вывода немецких ВС с военно-воздушной базы Инджирлик.

Пятого июня глава МИД Германии Зигмар Габриэль прибыл в Анкару для обсуждения вопроса присутствия ВВС Германии на базе «Инджирлик».

Ранее стало известно, что Турция за день до начала визита группы немецких депутатов на военную базу «Инджирлик» проинформировала МИД ФРГ о невозможности такой поездки. Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит поиск альтернативы для перемещения немецкого военного контингента с базы «Инджирлик» в соседние страны.

Сообщалось также, что, комментируя слова Меркель, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что возможный вывод ВВС Германии с авиабазы «Инджирлик» на юге Турции не представляет проблемы для Анкары.

Турция остается ключевой страной-членом НАТО на Ближнем Востоке. Авиабаза «Инджирлик» - одна из основных баз США и альянса в регионе. Здесь базируются самолеты стран международной коалиции во главе с США, участвующей в воздушных операциях против террористической организации «Исламское государство».

Немецкие военные специалисты задействованы в формировании экипажей для самолетов радиолокационной разведки AWACS НАТО. Берлин также оказывает поддержку действиям коалиции при помощи шести самолетов-разведчиков Tornado, которые дислоцированы на «Инджирлик». Самолеты Tornado совершают разведывательные полеты в воздушном пространстве над Сирией почти ежедневно. Мандат Бундесвера в сирийской операции не предполагает участия в наземных операциях.

После решения о выводе ВВС Германии с турецкой военно-воздушной базы "Инджирлик" эта страна разместит свои ВВС на территории Иордании, пишут в среду иорданские СМИ.

ВВС Германии будут размещены на военно-воздушной базе Аль-Азрак.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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