Возможно внедрение льготных тарифов на грузоперевозки между странами-участницами транспортного маршрута Юг-Запад

2017-06-19 13:54 | www.apa.az | 5

По итогам пятисторонней встречи руководителей железных дорог Азербайджана, Ирана, Грузии, Польши и Украины в Баку подписан ряд документов.

Как сообщает АПА-Экономикс, на встрече были обсуждены преимущества транспортного маршрута Юг-Запад, осуществление перевозок по этому маршруту, перспективы его развития, координации шагов, предпринимаемых сторонами в целях урегулирования технологических и логистических вопросов, создание секретариата маршрута и операционного центра.

По итогам обсуждений принято решение о расширении сотрудничества по маршруту Юг-Запад в целях оптимизации перевозок в направлении Индия - Персидский залив - Иран - Азербайджан - Грузия - Украина - Европа и увеличения транзитного потенциала сторон. Кроме того, решено изучить вопрос внедрения льготных тарифов на грузоперевозки между странами-участницами транспортного маршрута Юг-Запад.

В соответствии с договоренностью, координация совместной деятельности железнодорожных ведомств Азербайджана, Грузии, Ирана, Украины и Польши возложена на ЗАО «Азербайджанские железные дороги». В то же время предусмотрено создание рабочей группы, состоящей из представителей железных дорог стран-участниц маршрута.