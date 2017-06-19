Экс-боец UFC Тим Хейг скончался после нокаута на поединке

2017-06-19 14:00 | www.oxu.az | 5

Бывший участник Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тим Хейг скончался в результате травм, полученных во время боксерского поединка в Канаде, передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

В пятницу 34-летний Хейг был пять раз отправлен в нокдаун за первые два раунда поединка с канадцем Адамом Брейдвудом в Эдмонтоне, прежде чем проиграл нокаутом.

Он смог самостоятельно покинуть ринг, однако позже был доставлен в больницу, где у него диагностировали черепно-мозговую травму.

В субботу стало известно, что спортсмен впал в кому. В ночь на понедельник семья Хейга заявила, что боксер скончался.

Хейг участвовал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) с 2009 по 2011 год. Кроме того, на счету Хейга 34 боя по правилам смешанных единоборств (ММА), 21 победа и 13 поражений. В боксе на его счету одна победа и три поражения, сообщают СМИ.

Н.О.