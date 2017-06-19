Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла

2017-06-19 13:49 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове во вторник ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в понедельник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 17-20, днем - 25-30, в Баку ночью – 17-19, днем - 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 756 до 752 мм ртутного столба.

Относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 50-55 процентов.

Утром в некоторых горных, а вечером - в большинстве районов Азербайджана ожидаются грозовые дожди. Возможны ливни. Западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью - 14-19, днем - 30-35, в горах ночью - 8-13, днем - 17-22 градуса тепла.

В ряде районов страны с вечера 20 июня, начиная с северных и западных районов, и до 23 июня установится нестабильная погода, ожидаются грозовые дожди, местами ливневые, возможен град. Западный ветер местами будет усиливаться. В реках возможен подъем уровня воды.

(Текст: Кямаля Сеидова)