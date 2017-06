Любимый человек Джейхуна Алиева. Что он для Вас значит? (ВИДЕО, ФОТО)

2017-06-19 13:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Каким Вы видите своего любимого человека? Что он для Вас значит? Говорят, что любимый человек - это человек, ради которого Вы сможете легко и просто отдать все, что у Вас есть. Все материальные и моральные ценности ничего не значат без любимого человека…

Руководитель группы “Qala”, певец Джейхун Алиев представил в социальных сетях клип “Sevimli insan” (Мой любимый человек) на слова и музыку самого исполнителя, сообщили Trend Life в пресс-службе “Qala”. Режиссер работы – DeLee. В клипе снялась модель Angelina.

"Любимый человек любит тебя так, что тебе никогда не покажется, будто кто-то может любить сильнее. Он просто принимает тебя, без лишних слов. Он бесценный. Он верит в твое будущее, знает о прошлом и наслаждается вашим настоящим. Он - как молния, поражает твое сердце мгновенно, неожиданно, но оставляет в нем след навсегда!", - говорит Джейхун о смысле своей новой работы.

(Автор: Вугар Иманов)