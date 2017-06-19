На госслужбе в Азербайджане есть потребность в кадрах по информационным технологиям - ГЭЦ

2017-06-19 13:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сегодня на государственной службе в Азербайджане большая потребность имеется в кадрах по информационным технологиям, сказала, выступая в понедельник на мероприятии на тему «Суть и значение системы государственной службы», председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

Аббасзаде отметила, что сегодня в ГЭЦ имеется свыше 1500 вакантных мест госслужбы. «Сейчас есть большая потребность в специалистах сферы информационных технологий. Информацию об этих вакансиях можно получить на сайте ГЭЦ», - сказала она.

По словам Аббасзаде, на протяжении более десяти лет прием на госслужбу в Азербайджане проводится по конкурсу. «Более шести тысяч лиц, занявших должности на госслужбе, были приняты на них по конкурсу», - сказала она.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)