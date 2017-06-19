Предотвращен вывоз свыше 7 кг золотых слитков из Азербайджана в Иран (ФОТО)

2017-06-19 14:00 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Билясуварского таможенного управления предотвратили вывоз из Азербайджана свыше семи килограммов золотых слитков, говорится в сообщении пресс-службы Государственного таможенного комитета, распространенном в понедельник.

Золотые слитки различного веса и формы были обнаружены во время осмотра автомобиля Toyotа Prado (85-CE-076), управляемого гражданином Азербайджана Джафаровым Видади Фейзулла оглу, направлявшегося из Азербайджана в Иран через таможенный пост «Гоша Тепе».

По факту проводится расследование.

(Текст: Кямаля Сеидова)