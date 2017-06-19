Попов: Последнее наше заявление было адресовано обеим сторонам

2017-06-19 14:14 | www.oxu.az | 3

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ испытывают глубокое чувство сожаления в связи с последними событиями на фронте».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил российский сопредседатель МГ ОБСЕ Игорь Попов.

Дипломат отметил, что обсудил напряженность в последние дни на фронте с президентом Азербайджана и министром обороны.

«Мы очень сожалеем по поводу случаев серьезного нарушения режима прекращения огня накануне визита сопредседателей в регион. Нам следует сделать все, что в наших силах, чтобы подобные события вновь не повторились. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы снизить напряженность», - сказал дипломат.

Подчеркнув, что последнее заявление было адресовано обеим сторонам, российский сопредседатель отметил, что основной месседж был направлен на снижение напряженности вдоль линии соприкосновения.

Н.О.

