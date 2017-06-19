Лига Чемпионов: «Карабах» ждет жеребьевки – ОБНОВЛЕНО

2017-06-19 14:25 | www.oxu.az | 3

Определился соперник «Карабаха» во 2-м квалификационном раунде Лиги Чемпионов.

Как передает Oxu.Az, им стал грузинский «Самтредиа».

11:20

Сегодня в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1-го и 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу.

Как передает Oxu.Az, своего первого соперника узнает чемпион Азербайджана «Карабах», который начинает свой путь во 2-м квалификационном раунде ЛЧ, и вновь в корзине сеяных.

Перед жеребьевкой УЕФА определили клуб по нескльким группам из десяти команд – по пять сеяных и несеяных. Агдамский клуб попал в группу 1, а число его потенциальных соперников сузилось до следующих команд: «Жальгирис» (Литва), победитель 1-го раунда, «Дюделанж» (Люксембург), «Будучность» (Черногория) и «Самтредия» (Грузия).

В 1-м раунде сыграют следующие команды: «Нью-Сейнтс» (Уэльс), «Линфилд» (Северная Ирландия), «Викингур» (Финляндия), «Хибернианс» (Мальта), «Санта-Колома» (Андорра), «Алашкерт» (Армения), «Ла Фиорита» (Сан-Марино), «Европа» (Гибралтар), «Таллин» (Эстония), «Трепча 89» (Косово).

Напомним, что «Алашкерт» не сможет стать соперником агдамцев, так как УЕФА разводит азербайджанские и армянские команды по разным парам.

Мероприятие начнется в 14:00 по бакинскому времени.

Э.А.