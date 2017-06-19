По проекту транспортного коридора "Юг-Запад" подписан протокол (ФОТО)

2017-06-19 14:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, Иран, Грузия, Украина и Польша в понедельник подписали итоговый протокол по итогам встречи по проекту транспортного коридора "Юг-Запад".

Документ подписали главы железнодорожных ведомств пяти стран: Джавид Гурбанов, Саид Мохаммедзаде, Мамука Бахтадзе, Войцех Балчун и Кшиштоф Мамински.

Протокол включает в себя вопросы создания секретариата и операционного рабочего центра маршрута "Юг-Запад", расширения возможностей сотрудничества на маршруте с целью оптимизации грузоперевозок и повышения транзитного потенциала, применения сквозных единых тарифов.

Согласно документу, координационные работы между железными дорогами пяти стран по коридору "Юг-Запад" возложены на ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Вопросами стратегической значимости, а также перспективами развития коридора будет заниматься созданный Координационный комитет, при котором будет сформирована рабочая группа для выявления и решения различных препятствий грузоперевозкам по маршруту. Рабочая группа будет базироваться в Тегеране.

В протоколе указано, что встреча Координационного комитета по коридору "Юг-Запад" состоится в сентябре в Одессе.

Транспортный коридор "Юг-Запад" имеет большое значение для Азербайджана, наряду с Транскаспийским маршрутом и транспортным коридором "Север-Юг". Коридор будет действовать по маршруту Индия - Персидский залив - Иран - Азербайджан - Грузия - Черное море - Европа.

На начальном этапе по маршруту планируется транспортировка 10 тысяч тонн грузов, но в будущем объем будет увеличен в несколько раз.

Соглашение по транспортному коридору "Юг-Запад" было подписано в 2016 году в Баку Азербайджаном, Грузией, Ираном и Украиной. Коридор позволит в 2-3 раза сократить время перевозки грузов из Индии в Европу.

По предварительным оценкам, перевозка грузов из Индии в Европу через Иран, Азербайджан, Грузию и Украину и в обратном направлении по транспортному коридору "Юг-Запад" займет семь дней.

(Автор: Максим Цурков)