УВКБ ООН: Число людей, насильно изгнанных из своих домов, составляет 65,6 млн.

2017-06-19 14:40 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, об этом говорится в новом отчете «О глобальных тенденциях» Управления Верховного комиссара Организации объединённых наций по делам беженцев (УВКБ).

В отчете отмечается, что цифра 65,6 млн. состоит из трех важных компонентов: «Первый – это число беженцев - 22,5 млн., что превышает показатель, который был зарегистрирован до сегодняшнего дня.

17,2 млн. из них относятся к Управлению Верховного комиссара ООН, остальные – зарегистрированы Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA). Больше всего беженцев в мире породил сирийский конфликт (5,5 млн.), в 2016 году самым большим новым фактором был Южный Судан. В июле того же года в результате безуспешности миротворческих усилий в конце года 739 900 человек были вынуждены покинуть страну (сегодня число беженцев из Судана составляет 1,87 млн.).

Во-вторых, число лиц, которые стали вынужденными переселенцами в своих странах в конце 2016 года, составило 40,3 миллиона. Для сравнения следует указать, что в прошлом году этот показатель был 40,8 миллиона. Больше всего случаев вынужденного переселения приходится на долю Сирии, Ирака и Колумбии, где эти случаи все еще происходят внутри страны. Проблема вынужденных переселенцев – общемировая проблема и на ее долю приходится около двух третей случаев принудительного изгнания.

В-третьих, это те, кто ищет убежище и те, кто покинул свои страны и ищут в качестве вынужденных переселенцев международного попечения. Число лиц, которые искали убежище до конца 2016 года составило 2,8 миллиона.

Цифра 65,6 млн человек означает, что каждый 113-й человек на планете Земля является беженцем, либо лишившимся крова человеком. Это число превышает численность населения Соединенного королевства Великобритании, которое занимает в мире 21 место по численности населения».

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди назвал эту цифру неприемлемой. Это говорит о том, что во время решения и предотвращения кризисов, а также поиска соответствующих путей необходимо вместе защищать и опекать беженцев, вынужденных переселенцев и нуждающихся в убежище людей: «Мы должны еще лучше работать для этих людей. В мире, где есть конфликты, нужен не страх, а решительность и отвага».

Основным выводом из отчета является то, что число случаев вынужденного переселения остается высоким.

В глобальном масштабе в 2016 году 10,3 миллиона из переселенных 65,6 миллиона человек были изгнаны со своих мест.

Согласно отчету, к концу 2016 года как минимум 10 миллионов человек не имели гражданство и подверглись угрозе остаться без гражданства. Однако согласно представленной правительствами в УВТБО информации, число лиц без гражданства в 75 странах составляет 3,2 миллиона человек.

Напомним, отчет УВТБО «Глобальные тенденции» распространяется ежегодно 20 июня в преддверии Всемирного дня беженцев.