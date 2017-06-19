Центральные улицы Баку закрылись для движения транспорта – СПИСОК

2017-06-19 14:45 | www.oxu.az | 3

В связи с «Формулой-1» Гран-при Азербайджана с сегодняшнего дня ограничено движение транспорта по центральным улицам Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, начальник отдела по общественным связям Главного управления дорожной полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов отметил, что, так как маршрут соревнований «Формула 1» начинается от площади Азадлыг и следует далее по улицам Пушкина, Хагани, Бюльбюля, проспекту Зарифы Алиевой, улице Расула Рзы, проспекту Нефтчиляр, улице Азиза Алиева, площади Гоша Гала гапысы - Гянджляр, улицам Истиглалият, Ниязи, площади Азнефть, движение транспорта по этим направлениям будет ограничено.

Также В.Асадов отметил, что с сегодняшнего дня движение транспорта по следующим направлениям будет перекрыто: 14-й км. дороги Баку-Сальян, отрезки улиц Хагани и Узеира Гаджибекова от улицы Рихарда Зорге до улицы Самеда Вургуна, отрезок проспекта Зарифы Алиевой до улицы Юсифа Мамедалиева, отрезок улицы Рашида Бейбутова от проспекта Нефтчиляр до улицы Низами, отрезок улицы Самеда Вургуна от проспекта Нефтчиляр и в направлении улицы Узеира Гаджибекова, а также отрезок проспекта Бюльбюля между проспектом Нефтчиляр и улицей Льва Толстого.

Водителям, двигающимся в южном направлении, предлагается использовать третий крайний круг на 14 км дороги Баку-Сальян, откуда они смогут попасть на территорию Ясамальского района.

В. Асадов сказал, что территория проведения соревнований поделена на 3 зоны. Проживающим в этих зонах автомобилистам будут выданы специальные пропускные и отличительные знаки.

Отметим, что соревнования пройдут 23-25 июня.

З.Г.

