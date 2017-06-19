Расширение ШОС способствует политическому урегулированию афганского кризиса - МИД Узбекистана

2017-06-19 14:42 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Расширение Шанхайской организации сотрудничества, куда вступили Индия и Пакистан, также окажет непосредственное влияние на ситуацию в Афганистане, поскольку у Кабула теперь стало больше соседей стран-членов ШОС, непосредственно заинтересованных в стабилизации военно-политической обстановки и социально-экономическом развитии этого государства.

Об этом сказал журналистам в понедельник заместитель министра иностранных дел Узбекистана Анвар Насыров.

По мнению замминистра, "это создаст благоприятные условия для достижения регионального консенсуса по вопросам политического урегулирования афганского кризиса".

Насыров подчеркнул, что Узбекистан рассматривает проблему скорейшей нормализации ситуации в Афганистане как важную составляющую мира и безопасности в обширном регионе.

Узбекистан, решительно поддерживая усилия афганцев и международного сообщества по установлению мирной жизни в стране, вносит эффективный вклад в реализацию программ по социально-экономическому восстановлению Афганистана. В частности, оказывается содействие строительству множества инфраструктурных объектов на его территории.

Замминистра подчеркнул, что усилия Узбекистана, нацеленные на укрепление мира и стабильности в регионе, получили высокую оценку Генерального секретаря ООН, посетившего страну в первой декаде июня.

"В ходе визита Антониу Гутерриш отметил, что царящая в Узбекистане атмосфера мира и спокойствия, гармонии и толерантности полностью соответствует основным целям и принципам ООН", - сказал Насыров.

По его словам, ООН высоко оценивает предпринимаемые страной шаги по реализации одной из главных задач Концепции внешнеполитической деятельности Узбекистана - сохранению и укреплению мира и стабильности в Центральной Азии, превращению региона в зону безопасности и устойчивого развития.

(Автор: Демир Азизов)