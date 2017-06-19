Вход на бульвар будет закрыт с 20 по 26 июня

2017-06-19 14:56 | www.apa.az | 2

В связи с проведением соревнований Формула 1 вход в главную часть Приморского национального парка будет закрыт.

Как сообщил АПА заместитель начальника управления Приморского национального парка Назим Меджидов, будет закрыт участок в 3 км – то есть часть «старого бульвара».

По его словам, в этом году, как и в прошлом, часть бульвара на проспекте Нефтчиляр будет закрыта для жителей города и не имеющих билеты на соревнования граждан и гостей столицы. Н.Меджидов добавил, что в дни соревнований будет закрыт участок от площади «Азнефть» до Морского вокзала: «На эту территорию смогут пройти только те, у кого есть специальный пропуск. Купившие билет на соревнования также смогут пройти на территорию бульвара. Они смогут отдыхать, развлекаться и наблюдать за соревнованиями».

Н. Меджидов подчеркнул, что другие части бульвара – бульвар «Белый город», Баилский бульвар и отрезок парка, который называется «Новый бульвар» будут открыты жителям и гостям города 24 часа. По его словам, в этих частях бульвара имеются определенные развлекательные места и места отдыха, но, по сравнению со старой частью бульвара, их там мало: «Эти запреты были и в прошлом году. Наверное, жители города имеют определенную информацию. Потому что такой запрет применяется не впервые. Это делается согласно правилам проведения соревнований «Формула-1». Для работников бульвара на период проведения соревнований выданы специальные пропуска. Территория парка должна очищаться несколько раз в день. Кроме того, там работают коммунальщики, садовники, которые ухаживают за деревьями, цветами. Поэтому и работникам бульвара были выданы специальные пропуска организаторами соревнований «Формула-1», что позволит им заниматься своим делом в этот период».

Директор по вопросам маркетинга и связям с общественностью Baku City Circuit Нигяр Арпадараи сказала АПА, что так как территория бульвара является развлекательной зоной «Формулы-1», вход туда с 20 по 26 июня будет закрыт.



По ее словам, вход на бульвар будет разрешен только тем, у кого будет при себе билет «Формулы-1»: «С 22 июня для имеющих билет граждан вход на бульвар будет открытым, и они смогут войти в парк».