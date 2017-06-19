Сопредседатель: Президенты Азербайджана и Армении выступают за продолжение мирных переговоров

2017-06-19 14:55 | www.oxu.az | 2

«Минская группа ОБСЕ надеется, что стороны продолжат политический диалог».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил российский сопредседатель МГ ОБСЕ Игорь Попов.

«И в Баку, и в Ереване мы провели обсуждения в связи с возобновлением политического диалога. По итогам этих обсуждений можно прийти к выводу, что президенты обеих стран выступают за продолжение мирных переговоров», - сказал российский дипломат.

Н.О.

