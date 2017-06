В Баку началась звездная миссия по спасению Вселенной (ВИДЕО, ФОТО)

2017-06-19 14:59 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus Ganjlik Mall прошла презентация анимационного фильма "Спарк. Герой Вселенной", который продублирован на азербайджанский язык студий Cinemazadeh, сообщает Trend Life.

В презентации приняли участие медийные лица, СМИ и блогеры представили культуры и шоу-бомонда, среди которых были модельер-дизайнер Гюльнара Халилова, продюсер Гусейн Джавадзаде, актеры Мушфиг Шахвердиев, Эльмеддин Джафаров и другие, и, конечно же, самые юные зрители.

На открытии вечера творческий коллектив рассказал о работе над мультфильмом. Главный редактор дубляжа - Хатаи Али, продюсер - Турал Асадов, звукорежиссер - Орхан Гасанли, мастеринг - Азад Велиев, перевод - Хумар Гулузаде, пост-продакшн супервайзер - Вугар Исламзаде, директор Джафар Ахундзаде. Анимационный фильм дублировали заслуженные артисты Мурад Дадашев, Санубер Искендерли, известные актеры и ведущие - Джабир Иманов, Ислам Мехралиев, Хусния Магерамова, Турал Асадов, Азер Айдемир и Ровшан Мамедли.

Режиссер анимационной семейной комедии "Спарк. Герой Вселенной" - Аарон Вудли.

Сюжет: Могущественные силы зла захватили прекрасную планету и поработили всю Вселенную. Но ничто не заставит Спарка и его верных друзей сдаться. Если у тебя храброе и доброе сердце, несгибаемая воля к победе и преданная команда, любая задача тебе по плечу! Звездная миссия по спасению Вселенной начинается…

(Автор: Вугар Иманов)