Unibank увеличил свой уставной капитал на 70%

2017-06-19 15:05 | www.oxu.az | 2

Менеджмент и акционеры «Unibank» сообщают об успешном завершении первого этапа по рекапитализации банка.



Сегодня на бирже состоялось размещение 18, 059 тыс акций банка на сумму 49 млн АZN. Идет завершающий процесс юридического и технического оформления сделки со стороны государственных органов и бакинской фондовой биржы.

В результате размер уставного капитала увеличился до 119 млн азн. Акции были приобретены существующими акционерами банка. Таким образом, уставной капитал банка увеличился на 70%.



В результате размещения структура акционерного капитала банка изменилась. Доля международных финансовых институтов ЕБРР (Европейского Банка Реконструкции и Развития) и DEG (немецкой инвестиционной корпорации) увеличилась до 49,5 %, а доля местных акционеров физических лиц составила 50,5%. В частности, доля DEG cоставила 27.6%, а доля ЕБРР 21.9%.



Программа рекапитализации банка была принята на Общем собрании акционеров от 18 апреля 2017 года и имеет целью укрепить капитальную базу банка для компенсации убытков возникших в результате макроэкономических шоков и создания прочной капитальной основы для дальнейшего развития банка в пост нефтяной период.



Проведенное успешное размещение очередной эмиссии акций банка показатель высокого доверия международных финансовых институтов и местных инвесторов к Unibank.

Менеджмент банка пользуясь случаем благодарит акционеров и клиентов банка за неизменную поддержек и доверие продолжающуюся последнии 25 лет , и выражает уверенность в достижении успешной реализации всех целей, согласно утверждённому стратегическому плану развития банка 2017-2020 тола.

«Unibank» один из ведущих банковских институтов Азербайджана. На данный момент «Unibank» обслуживает 940 тыс физических и более 10 тыс юридических лиц.