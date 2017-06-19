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Unibank увеличил свой уставной капитал на 70%

2017-06-19 15:05 | www.oxu.az | 2

Менеджмент и акционеры «Unibank» сообщают об успешном завершении первого этапа по рекапитализации банка.   
 
Сегодня на бирже состоялось размещение 18, 059 тыс акций  банка на сумму 49 млн АZN. Идет завершающий процесс юридического и технического оформления сделки со стороны государственных органов и бакинской фондовой биржы.   

В результате размер уставного  капитала увеличился до 119 млн азн. Акции были приобретены существующими акционерами банка. Таким образом, уставной капитал банка увеличился на 70%.  
 
В результате размещения структура акционерного капитала банка изменилась. Доля международных финансовых институтов ЕБРР (Европейского Банка Реконструкции и Развития) и DEG (немецкой инвестиционной корпорации) увеличилась до 49,5 %, а доля местных акционеров физических лиц составила 50,5%. В частности, доля DEG cоставила 27.6%, а доля ЕБРР 21.9%. 
 
Программа рекапитализации банка была принята на Общем собрании акционеров  от 18 апреля 2017 года и имеет целью укрепить капитальную базу банка для компенсации убытков  возникших в результате макроэкономических шоков и создания прочной капитальной основы для дальнейшего развития банка в пост нефтяной период.
 
Проведенное успешное размещение очередной эмиссии акций банка показатель высокого доверия международных финансовых институтов и местных инвесторов к Unibank. 

Менеджмент банка пользуясь случаем   благодарит акционеров  и клиентов банка за неизменную поддержек и доверие продолжающуюся последнии 25 лет , и выражает уверенность  в достижении успешной реализации всех целей,  согласно утверждённому стратегическому плану развития банка 2017-2020 тола. 

«Unibank» один из ведущих банковских институтов Азербайджана. На данный момент «Unibank» обслуживает 940 тыс физических и более 10 тыс юридических лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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