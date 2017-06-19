Джавид Гурбанов назвал объемы транспортировки грузов по коридору "Юг-Запад" до конца года

2017-06-19 15:02 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Участники транспортного коридора "Юг-Запад" до конца текущего года планируют перевезти по нему до 200 тысяч тонн грузов, сказал Trend в понедельник глава ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

"До конца года постараемся по коридору "Юг-Запад" перевезти около 200 тысяч тонн грузов", - сказал Гурбанов.

Коридор "Юг-Запад" охватывает маршурт Персидский залив / Индия - Иран - Азербайджан - Грузия - Черное море - Европа. Этот транспортный коридор создан по инициативе председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавида Гурбанова. Преимущество "Юг-Запад" перед другими маршрутами в его скорости. Например, если для перевозки грузов по морю из стран Персидского залива и Индии в Европу необходимо 30-40 дней, то по маршруту "Юг-Запад" - всего 15 дней.

На начальном этапе по маршруту планируется транспортировка 10 миллионов тонн грузов, но в будущем объем будет увеличен в несколько раз.

Соглашение по транспортному коридору "Юг-Запад" было подписано в 2016 году в Баку между Азербайджаном, Грузией, Ираном и Украиной. Коридор позволит в 2-3 раза сократить время перевозки грузов из Индии в Европу.

По предварительным оценкам, перевозка грузов из Индии в Европу через Иран, Азербайджан, Грузию и Украину и в обратном направлении по транспортному коридору "Юг-Запад" займет семь дней.

(Автор: Максим Цурков)