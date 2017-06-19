Турция воспользуется своим авторитетом для решения катарского кризиса – эксперт

2017-06-19 15:08 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Турция играет важную роль и пользуется авторитетом в исламском мире. Воспользовавшись этим, Анкара намерена урегулировать катарский кризис. Об этом сказал Trend по телефону в понедельник глава турецкой медиа-ассоциации, колумнист турецкой газеты Takvim Экрем Кызылташ.

По словам Кызылташа, обвинения против Катара в терроризме не имеют под собой оснований.

Основной причиной катарского кризиса, по его мнению, является независимая политика Дохи в регионе.

"Именно из-за этой независимой политики арабские страны хотят в некотором роде преподать урок Катару", - сказал Кызылташ.

Кызылташ отметил, что, несмотря на все усилия Саудовской Аравии, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), народы этих стран не поддерживают политику изоляции Катара.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу для решения катарского кризиса провел ранее встречи с лидерами и послами ряда арабских стран.

«Турция своей дипломатией посредничества хочет донести до этих стран, что политика изоляции Катара в любой момент может быть использована против них самих заинтересованными силами», - сказал Кызылташ.

Пятого июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной Ливии, Йемена, Мальдив и Маврикия.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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