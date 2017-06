Певица из Турции проведет в Баку конкурс среди супермам (ФОТО, АУДИО)

2017-06-19 15:13 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Проживающая в Турции популярная азербайджанская певица Айтадж Видадигызы, которая недавно стала матерью, решила реализовать новый проект, совершенно не связанный с музыкой, сообщили Trend Life в пресс-службе артистки.

"Многие полагают, что после рождения ребенка наступает конец карьеры. Но я так не думаю. Рождение ребенка - начало нового этапа в жизни женщины. Поэтому, я решила реализовать новый проект – конкурс красоты среди матерей, которые на собственном примере покажут, как можно совмещать семейную жизнь, воспитание детей и по-прежнему оставаться в отличной форме. Думаю, участниц нашего конкурса можно назвать супермамами", - сказала певица.

Как организатор предстоящего конкурса, Айтадж Видадигызы решила подать пример всем мамам – представила новую фотосессию после рождения ребенка.

Певица также не забывает и о музыкальной карьере. Представила новую песню "Qədrimi bil" ("Цени меня"), которая, как следует из названия, может стать девизом для конкурса, который планируется провести к концу года.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Нико Аббасов)