Başbakan Yıldırım: AB ile Türkiye yeni bir vizyonla yeni bir başlangıç yapmak istiyor

2017-06-19 15:18 | www.trend.az | 1

Başbakan Binali Yıldırım, Atina temaslarının ilk durağında Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldi. Yıldırım, Başbakanlık binasında Yunan mevkidaşı tarafından karşılandı.

'Sorunları iyi komşuluk ve adalet içinde çözmek mümkün'

Başbakan Yıldırım, baş başa görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Darbe sonrası yaşananlar ve daha sonra da Türkiye'de anayasa değişikliğine yönelik süreç içerisinde Avrupa Birliği maalesef olumsuz bir tutum içerisine girdi. Bunların, ilişkilerimizin olumlu yönde gelişmesi için hiçbir katkısı yok. Artık bütün bunlar geride kaldı. Avrupa Birliği ile Türkiye yeni bir vizyonla, yeni bir başlangıç yapmak istiyor." diye konuştu.