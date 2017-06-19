Стал известен первый соперник «Карабаха» в Лиге чемпионов

2017-06-19 15:23 | www.apa.az | 3

Сегодня в Ньоне (Швейцария) состоялась первая жеребьёвка сезона 2017/18 Лиги чемпионов.

Как сообщает АПА со ссылкой на «apasport.az», по итогам жеребьёвки определились пары первых двух квалификационных раундов.

Сперва 10 слабейших чемпионов континента составили 5 пар. Эти пары I квалификационного раунда проведут первые матчи 27-28-го июня, ответные игры 4-5-го июля.

Затем была проведена жеребьёвка с участием 29 клубов, вступающих в борьбу со II квалификационного раунда и 5 пар предыдущей стадии. Здесь 34 участника составили 17 пар.

Выяснился и соперник чемпиона Азербайджана «Карабаха», который начнёт выступление со II квалификационного раунда. Подопечные Гурбана Гурбанова встретятся с «Самтредиа» (Грузия), находившимся в корзине несеяных команд. Первые игры этой стадии состоятся 11-12-го, а ответные матчи 18-19-го июля.

Лига чемпионов

I квалификационный раунд

(27-28-ое июня/4-5-ое июля)

1. «Викингур» (Фарерские острова) – «Трепча» (Косово)

2. «Хибернианс» (Мальта) – «Инфонет» (Эстония)

3. «Аласкерт» (Армения) – «Санта-Колома» (Андорра)

4. ТНС (Уэльс) – «Европа» (Гибралтар)

5. «Линфилд» (Северная Ирландия) – «Ла Фиорита» (Сан-Марино)

II квалификационный раунд

(11-12-ое/18-19-ое июля)

АПОЕЛ (Кипр) – «Дюделанж» (Люксембург)

«Жальгирис» (Литва) – «Лудогорец» (Болгария)

«Карабах» (Азербайджан) – «Самтредиа» (Грузия)

«Партизан» (Сербия) – «Будучность» (Черногория)

победитель 2-й пары 1-го квалификационного раунда – «Зальцбург» (Австрия)

«Шериф» (Молдова) – «Кукеси» (Албания)

«Астана» (Казахстан) – «Спартак» (Латвия)

БАТЭ (Беларусь) – победитель 3-ей пары 1-го квалификационного раунда

«Жилина» (Словакия) – «Копенгаген» (Дания)

«Хапоэль» (Беер-Шэва, Израиль) – «Гонвед» (Венгрия)

«Риека» (Хорватия) – победитель 4-й пары 1-го квалификационного раунда

«Мальмё» (Швеция) – «Вардар» (Македония)

«Зрински» (Босния и Герцеговина) – «Марибор» (Словения)

«Дандалк» (Ирландия) – «Русенборг» (Норвегия)

«Хафнарфёрдур» (Исландия) – победитель 1-й пары 1-го квалификационного раунда

победитель 5-й пары 1-го квалификационного раунда – «Селтик» (Шотландия)

«Мариехамн» (Финляндия) – «Легия» (Польша)