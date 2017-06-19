Азербайджанский Unibank повышает уставный капитал

2017-06-19 15:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Акционеры и менеджмент азербайджанского Unibank завершили первую фазу капитализации банка, говорится в сообщении, распространенном Unibank в понедельник.

Согласно сообщению, сегодня на Бакинской фондовой бирже прошло размещение проспекта эмиссии акций банка на общую сумму свыше 49 миллионов манатов. В рамках эмиссии было выпущено 18 059 000 акций стоимостью 2,72 маната каждая. Акции были приобретены действующими акционерами. В результате уставный капитал банка вырос на 70 процентов и составил 119 миллионов манатов.

После размещения проспекта изменилось долевое распределение среди акционеров банка. Доля Немецкой инвестиционной компании выросла до 27,6 процента, а Европейского банка реконструкции и развития - до 21,9 процента. Оставшиеся 50,5 процента распределены между физическими лицами.

Программа рекапитализации банка была принята на общем собрании акционеров от 18 апреля 2017 года и имеет целью укрепить капитальную базу банка для компенсации убытков возникших в результате макроэкономических шоков и создания прочной капитальной основы для дальнейшего развития банка в пост нефтяной период.

Проведенное успешное размещение очередной эмиссии акций банка показатель высокого доверия международных финансовых институтов и местных инвесторов к Unibank.

Менеджмент банка пользуясь случаем благодарит акционеров и клиентов банка за неизменную поддержек и доверие продолжающуюся последние 25 лет , и выражает уверенность в достижении успешной реализации всех целей, согласно утверждённому стратегическому плану развития банка 2017-2020 годов.

Unibank один из ведущих банковских институтов Азербайджана. На данный момент Unibank обслуживает 940 тысяч физических и более 10 тысяч юридических лиц.

Unibank, созданный, в результате объединения двух передовых коммерческих банков, «MBANK» (1992 года) и «PROMTEXBANK»(1994 года), в 2002 году, является одним из крупнейших финансовых организаций страны. Согласно своим финансовым показателям, Unibank занимает лидирующие позиции в списке банков страны.

Со стороны Unibank были основаны две дочерние компании лизинговая компания «Unileasing» и «Инвестиционная компания Unicapital» Для оказания высококачественных услуг банк обладает широкой филиальной сетью, как в регионах, так и в столице.

За 25 года своей успешной коммерческой деятельности и участию во многих социальных проектах, банк не раз становился обладателем многих международных и местных наград.

(Автор: Анвар Мамедов)