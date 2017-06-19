Турция хочет открыть новую страницу в отношениях с ЕС - премьер

2017-06-19 15:22 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турция хочет открыть новую страницу в отношениях с ЕС, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в Афинах в понедельник во время пресс-конференции со своим греческим коллегой Алексисом Ципрасом.

Йылдырым сказал, что об этом неоднократно говорил президент Эрдоган.

По словам Йылдырыма, несмотря на то, что Турция и ЕС подписали соглашение об отмене виз, ЕС не выполнил свои обещания.

Ранее министр по делам ЕС и главный переговорщик по вопросам вступления Омер Челик сказал, что Турция не должна отказываться от вступления в ЕС.

Соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было подписано еще в 1963 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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