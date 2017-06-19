Стали известны соперники «Зиря» и «Интера»

2017-06-19 15:36 | www.oxu.az | 6

Сегодня в швейцарском Ньоне проходит жеребьевка стартовых квалификационных раундов Лиги Европы по футболу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на azerisport.com, Азербайджан на этом турнире представляют «Габала», «Интер» и «Зире».

С 1-го раунда квалификации начнут только «Интер» и «Зире», в то время как «Габала» в этот раз стартует со 2-го раунда, что, к слову, не позволит «радарам» повторить предыдущие уникальные достижения: пройти 4 раунда квалификации и выйти в группу.

По итогам жеребьевки «Интер» в первом раунде сыграет с «Младостью» (Лучани, Сербия), а «Зире» встретится с «Дифферданжем» (Люксембург).

Перед жеребьевкой УЕФА разделила команды по различным группам из десяти команд – по пять сеяных и несеяных. Бакинские команды, расположенные в корзине сеяных, попали в группы 1 и 2, и число их потенциальных оппонентов сократилось до пяти клубов.

У «Габалы» же, расположившейся в корзине сеяных во 2-м раунде, помимо потенциальных победителей 1-го раунда, которые окажутся в корзине несеяных, в возможных соперниках находятся: «Бней-Иегуда» (Израиль), «Динамо» (Брест, Беларусь), «Эстерсунд» (Швеция) и «Бранн» (Норвегия).

Напомним, что представители Армении не смогут стать соперниками азербайджанских клубов, так как УЕФА разводит команды этих стран по разным парам.

Э.А.

