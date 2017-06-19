Строительство ТАР продолжается ускоренными темпами- премьер Греции

2017-06-19 15:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Строительство Трансадриатического газопровода (ТАР) продолжается ускоренными темпами, сказал премьер-министр Греции Алексис Ципрас в понедельник в Афинах во время совместной пресс-конференции с премьером Турции Бинали Йылдырымом.

Ципрас считает, что ТАР является одним из важных энергетических проектов в регионе.

Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии. На турецко-греческой границе он будет соединен с другим газопроводом TANAP (Трансанатолийский трубопровод).

TANAP, который также входит в состав "Южного газового коридора", ныне строится в Турции. Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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