Мэй заявила о создании новой комиссии по борьбе экстремизмом

2017-06-19 15:29 | www.trend.az | 3

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о создании специальной комиссии по противодействию любым формам экстремизма, в том числе исламофобии, передает РИА Новости.

Фургон в ночь на понедельник совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. Полиция сообщила, что в результате инцидента погиб один человек, 10 ранены, восемь из них госпитализированы. По подозрению в совершении предумышленного убийства задержан 48-летний белый мужчина.

"Сегодня мы проснулись и узнали, что в нашей столице произошел еще один теракт. Это было вновь нападение на обычных, ни в чем не повинных людей, на этот раз, членов мусульманской общины, молившихся в священное для них время", — сказала Мэй, выступая в понедельник утром с заявлением по итогам заседания чрезвычайного комитета COBRA, в состав которого входят представители правительства, полиции и спецслужб.

"Сегодняшний теракт демонстрирует, что терроризм принимает разные формы, и мы будем бороться со всеми формами экстремизма, в том числе с исламофобией", — сказала она.

"Слишком долго экстремизм терпелся. Мы больше чем когда-либо привержены задаче борьбы с экстремизмом, в том числе в интернете. Поэтому мы создаем специальную комиссию по борьбе с экстремизмом", — отметила премьер.

Нынешний теракт стал четвертым в Великобритании за последние три с небольшим месяца.

Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Семь человек погибли.

В Манчестере 22 мая теракт произошел во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ, запрещенная в РФ и ряде других стран.

В Лондоне 22 марта произошел теракт, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал вооруженный охранник министра обороны Великобритании.