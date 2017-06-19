Unibank увеличил уставный капитал на 70%

2017-06-19 15:32 | www.apa.az | 3

Менеджмент и акционеры Unibank сообщили об успешном завершении первого этапа рекапитализации банка.

Как сообщили АПА-Экономикс в Unibank, сегодня на Бакинской фондовой бирже состоялось размещение 18 059 акций банка на сумму 49 млн. манатов. Идет завершающий процесс юридического и технического оформления сделки со стороны государственных органов и Бакинской фондовой биржи. В результате, размер уставного капитала увеличился до 119 млн. манатов. Акции были приобретены акционерами банка. Таким образом, уставный капитал банка увеличился на 70%.

В результате размещения структура акционерного капитала банка изменилась. Доля международных финансовых институтов ЕБРР (Европейского банка реконструкции и развития) и DEG (Немецкой инвестиционной корпорации) увеличилась до 49,5%, а доля местных акционеров физических лиц составила 50,5%. В частности, доля DEG составила 27,6%, а доля ЕБРР – 21,9%.

«Программа рекапитализации банка была принята на общем собрании акционеров 18 апреля 2017 года и нацелена на укрепление капитальной базы банка для компенсации убытков, возникших в результате макроэкономических шоков и создания прочной капитальной основы для дальнейшего развития банка в постнефтяной период. Проведенное успешное размещение очередной эмиссии акций банка - показатель высокого доверия международных финансовых институтов и местных инвесторов к Unibank. Менеджмент банка, пользуясь случаем, благодарит акционеров и клиентов банка за неизменную поддержку и доверие, продолжающуюся последние 25 лет, и выражает уверенность в достижении успешной реализации всех целей согласно утверждённому стратегическому плану развития банка на 2017-2020 годы».

Unibank - один из ведущих банковских институтов Азербайджана. На данный момент Unibank обслуживает 940 тыс. физических и более 10 тыс. юридических лиц.