Президент Азербайджана: «Армения пытается помешать деятельности сопредседателей»

2017-06-19 15:47 | www.apa.az | 3

«После вашего визита в Армению и на оккупированные территории Азербайджана, а также накануне приезда в Азербайджан на линии соприкосновения войск Армения предприняла очередную провокацию в отношении Азербайджана, в результате чего погиб наш военнослужащий. Азербайджанская армия, как и всегда, дала адекватный ответ, результат которого вам известен. Это для меня не удивительно, потому что армянская сторона всегда перед каким-либо важным мероприятием или вашим визитом совершает подобного рода провокации, свидетелями чего мы были несколько раз – в 2014, 2016 годах и сегодня. Они, безусловно, знают, что на любую военную провокацию в отношении мирного азербайджанского населения и наших военнослужащих мы дадим адекватный ответ».

Как сообщает АПА, об этом во время встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Стефаном Висконти, Игорем Поповым, Ричардом Хогландом и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анжеем Каспшиком заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Ответственность за последнее нарушение режима прекращения огня ложится на руководство Армении», - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что азербайджанская сторона соблюдает режим прекращения огня: «Происходящее ясно показало, что Армения во что бы то ни стало пытается помешать деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ».

Президент отметил, что Армения хочет сконцентрировать внимание посредников только на вопросах безопасности, и все происходящее использует в качестве предлога, чтобы обвинить Азербайджан в нарушении режима прекращения огня.