В кинотеатре CinemaPlus Ganjlik Mall прошла презентация «Спарка» – ФОТО + ВИДЕО

2017-06-19 15:43 | www.oxu.az | 3

В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus Ganjlik Mall прошла презентация анимационного фильма «Спарк. Герой Вселенной», с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленном на студии Cinemazadeh в 2017 году.

Как передает Oxu.Az, главный редактор дубляжа Хатаи Али, продюсер Турал Асадов, звукорежиссер Орхан Гасанли, мастеринг Азад Велиев, перевод Хумар Гулузаде, пост-продакшн супервайзер Вугар Исламзаде, директор Джафар Ахундзаде.

Анимационный фильм дублировали заслуженные артисты Мурад Дадашев, Санубер Искендерли, а также такие известные актеры и ведущие, как Джабир Иманов, Ислам Мехралиев, Хусния Магерамова, Турал Асадов, Азер Айдемир и Ровшан Мамедли.

Режиссером анимационной семейной комедии является Аарон Вудли.

Краткое описание: могущественные силы зла захватили прекрасную планету и поработили всю Вселенную. Но ничто не заставит Спарка и его верных друзей сдаться.

Если у тебя храброе и доброе сердце, несгибаемая воля к победе и преданная команда, любая задача тебе по плечу! Звездная миссия по спасению Вселенной начинается.

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.

A.C.

