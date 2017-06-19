Фархад Гаджиев: Азербайджан ждала бы большая трагедия, не приди Гейдар Алиев во второй раз к власти

2017-06-19 15:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Если бы 15 июня 1993 года великий лидер Гейдар Алиев не пришел по требованию народа во второй раз к власти, то Азербайджан ждала бы большая трагедия, чем 28 апреля 1920 года, сказал в понедельник исполнительный директор Фонда молодежи при Президенте Азербайджана Фархад Гаджиев, выступая на мероприятии, организованном фондом в Центре Гейдара Алиева и приуроченном к 15 июня – Дню национального спасения.

Фархад Гаджиев отметил, что если в 1920 году мы потеряли Зангезур, Гейче, то в этот раз полностью потеряли бы Азербайджан. «Азербайджанский народ, столкнувшийся с гражданской войной, хаосом, сепаратизмом и политическим кризисом, увидел единственный выход из положения именно в Гейдаре Алиеве – большом патриоте, политике, личности, любящем свой народ и свою нацию. Благодаря политике Гейдара Алиева современный независимый Азербайджан превратился в стремительно развивающуюся страну мира. Наследие Гейдара Алиева будет жить вечно. Гейдар Алиев будет, пока есть мы, есть эта страна», - сказал Гаджиев.

По его словам, Гейдар Алиев всегда считал одной из основных и неотъемлемых частей своей политики вопросы, связанные с молодежью, именно под его руководством была заложена основа государственной молодежной политики, которая успешно реализуется и сегодня.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)