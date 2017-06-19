В Баку пройдет международная конференция «Молодежь России и Азербайджана: традиционные ценности – ориентир в будущее»

2017-06-19 15:33 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - 20 июня в Баку состоится экспертное заседание «Молодежь России и Азербайджана: традиционные ценности – ориентир в будущее». Мероприятие проводится в рамках проекта «Форум молодых лидеров стран Евразии», который пройдет осенью 2017 года в Москве.

Организаторы экспертного заседания - представительство политологического центра «Север-Юг», Экспертный совет Baku Network.

Встреча, в которой примут участие политологи, эксперты, руководители молодежных организаций, ученые и журналисты. пройдет в Центральной библиотеке Национальной академии наук Азербайджана.