Вкладчикам 11-ти закрывшихся банков выплачено 734,2 млн. манатов компенсации

2017-06-19 15:50 | www.apa.az | 3

Фонд страхования вкладов по состоянию на 16 июня 2017 года выплатил вкладчикам Parabank 43,222 млн. манатов, вкладчикам Zaminbank – 58,971 млн. манатов, вкладчикам Kredobank – 27,771 млн. манатов и вкладчикам Dekabank – более 3,087 млн. манатов.

Как сообщили АПА-Экономикс в фонде, кроме того, по состоянию 16 июня 2017 года вкладчикам Кавказского банка развития выплачено более 2,004 млн. манатов, вкладчикам Atrabank – 14,350 млн. манатов, вкладчикам Bank of Azerbaijan – 24,161 млн. манатов, вкладчикам Gəncəbank – 976,440 тыс. манатов, вкладчикам Texnikabank - 120,433 млн. манатов, вкладчикам Bank Standard – 437,433 млн. манатов, вкладчикам United Сredit Bank – 1,778 млн. манатов.

В целом, вкладчикам 11-ти закрывшихся банков выплачено более 734,245 млн. манатов компенсации.