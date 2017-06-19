ОАЭ призывали Турцию проводить сбалансированную политику в катарском кризисе

2017-06-19 15:42 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Глава МИД ОАЭ Анвар Гаргаш призвал Турцию проводить сбалансированную политику в катарском кризисе, пишут в понедельник арабские СМИ.

Как пишут СМИ, Гаргаш отметил, что политическая изоляция Катара может продлиться много лет.

Пятого июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной Ливии, Йемена, Мальдив и Маврикия.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу для решения катарского кризиса провел ранее встречи с лидерами и послами ряда арабских стран.

Ранее президент Турции призвал к скорейшему урегулированию данного кризиса. По его словам, атмосфера противостояния не подобает исламскому миру, а все вопросы можно урегулировать путем диалога. В данной связи турецкий лидер привлек внимание к позиции Саудовской Аравии. Эрдоган назвал Эр-Рияд «ключом к решению нынешнего кризиса в Персидском заливе».

«Саудовская Аравия – лидер стран Залива. Накануне в этой стране побывал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Уверен, что власти королевства смогут содействовать скорейшему урегулированию конфликта вокруг Катара», - сказал президент Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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