Али Гасанов: «Большинство международных организаций признало факт оккупации азербайджанских территорий»

2017-06-19 16:07 | www.apa.az | 3

В рамках проекта совета господдержки НПО для сотрудников СМИ завершился краткий курс научного просвещения и пропаганды «Территориальные претензии Армении в отношении Азербайджана и этапы оккупантской политики». Курс был реализован Общественным объединением «Центр исследований Карабаха».





Как сообщает АПА, в последний день курса помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, заведующий отделом АП, доктор исторических наук, профессор Али Гасанов выступил на тему «Политика азербайджанского государства по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта».



А.Гасанов сказал, что основная цель проводимых центром семинаров - ознакомить сотрудников СМИ с деталями политики этнической чистки, геноцида и агрессии армян против азербайджанцев, которая продолжается уже более 200 лет.





Помощник президента отметил, что армянский фактор всегда был политическим инструментом, оружием в руках больших империй. Они время от времени пользовались этим оружием для достижения собственных целей: «К сожалению, это оружие и горькие результаты его использования привели к трагедии азербайджанского народа».

А. Гасанов сказал, что справедливая позиция Азербайджана в связи с нагорно-карабахским армяно-азербайджанским конфликтом доводится до всей мировой общественности: «Во главе с господином президентом Ильхамом Алиевым за прошедший период, в частности последние 10 лет, в связи со справедливым решением нагорно-карабахского конфликта азербайджанское государство сказало свое слово во всех международных организациях, вело наступательную политику. И каков результат? В рамках всех международных организаций, членами которых является Азербайджан, либо сотрудничает с ними, была поддержана справедливая позиция нашей страны в связи с решением этого конфликта. В этой связи первым делом хочу отметить Организацию исламского сотрудничества. Эта организация признала Армению почти на всех своих саммитах государством-агрессором, отметила факт оккупации земель Азербайджана, требовала незамедлительного вывода армян с территорий Азербайджана. Движение неприсоединения также безоговорочно поддержало урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана. СЕ, ОБСЕ, Европарламент, большинство других структур, членами которых мы являемся или сотрудничаем с ними, признали факт оккупации территорий Азербайджана, потребовали вывода армян с наших земель.

Как вам известно, когда в 1992 году произошла оккупация и до конца 1993 года Совет безопасности ООН принял 4 резолюции в связи с нагорно-карабахским конфликтом. В этих резолюциях содержится требование о безоговорочном выводе армянских войск с оккупированных азербайджанских земель, возвращении населения в родные дома. Эти резолюции являются основными документами международного права. К сожалению, в нынешней ситуации многостандартности в международных отношениях все еще нет организации или страны, которая бы оказала давление на Армению, чтобы та покинула оккупированные территории Азербайджана».

Помощник президента также отметил, что у Азербайджана есть друзья, которые не признают Армению и не налаживают с ней дипломатических связей: «Среди них Турция, Пакистан, Саудовская Аравия».

По его словам, с Арменией можно будет строить отношения после освобождения земель, возвращения беженцев и вынужденных переселенцев к своим очагам, обеспечения мира и стабильности в регионе.

Затем участникам курса были выданы сертификаты и книги о нагорно-карабахском конфликте.

Отметим, курсы проходили с 13 по 19 июня.