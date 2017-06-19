Ильхам Алиев: Армения пытается помешать деятельности сопредседателей – ОБНОВЛЕНО

2017-06-19 16:00 | www.oxu.az | 3

«После вашего визита в Армению и на оккупированные территории Азербайджана, а также накануне приезда в Азербайджан Армения предприняла очередную провокацию на линии соприкосновения войск, в результате чего погиб наш военнослужащий. Азербайджанская армия, как и всегда, дала адекватный ответ, результат которого вам известен. Это не удивляет меня, потому что армянская сторона всегда перед каким-либо важным мероприятием или вашим визитом совершает подобного рода провокации, свидетелями чего мы были несколько раз – в 2014, 2016 годах и сегодня. Они, безусловно, знают, что на любую военную провокацию в отношении мирного азербайджанского населения и наших военнослужащих мы дадим адекватный ответ».

Как передает Oxu.Az, об этом во время встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Стефаном Висконти, Игорем Поповым, Ричардом Хогландом и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент подчеркнул, что ответственность за последнее нарушение режима прекращения огня ложится на руководство Армении.

Глава государства отметил, что азербайджанская сторона соблюдает режим прекращения огня:

«Происходящее ясно показало, что Армения во что бы то ни стало пытается помешать деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ».

По словам президента, Армения хочет сконцентрировать внимание посредников только на вопросах безопасности, и все происходящее использует в качестве предлога, чтобы обвинить Азербайджан в нарушении режима прекращения огня.

12:00

В понедельник, 19 июня, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Стефана Висконти, Игоря Попова, Ричарда Хогланда и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает пресс-служба президента.

Н.О.

