Новое заявление дочери начальника управления лифтов – ВИДЕО

2017-06-19 16:07 | www.oxu.az | 3

Дочь начальника Бакинского управления лифтов Гудрета Шукюрова Айсель Шукюрова стала гостьей передачи «Qadın klubu» на телеканале ARB.

Как передает Oxu.Az, А.Шукюрова выразила свое отношение к людям, критикующим ее в социальных сетях.

«Нельзя говорить плохо о человеке, которого не знаешь. Создают фейковые профили в социальных сетях и пишут гадости».

Говоря о своих отношениях с супругом, Айсель Шукюрова сказала: «Хотя бы все мужчины были похожи на моего мужа».

А.С.

