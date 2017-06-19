В Азербайджане более 5 тыс. абитуриентов повторно подали документы

2017-06-19 15:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В мае во время дополнительного приема документов в вузы и колледжи Азербайджана повторно подали документы более пяти тысяч абитуриентов, сказала в понедельник журналистам председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, в этом году в приемном процессе участвует в целом 90 тысяч абитуриентов. «Эта цифра практически на уровне прошлогодней. Необходимо отметить, что в этом году 11-е классы окончили меньше учащихся, чем в прошлом. Каждый год основной контингент абитуриентов составляют выпускники текущего года. В этом году 70 процентов поступающих по I-IV группам специальностей - выпускники этого года, остальные - выпускники прошлых лет», - сказала Аббасзаде.

Комментируя повторное участие в летних экзаменах лиц, набравших более 680 баллов на весенних приемных экзаменах, Аббасзаде отметила, что это их второй шанс, которым они могут воспользоваться. «Если они нацелены на то, чтобы набрать 700 баллов, то мы можем это только приветствовать», - сказала председатель Совета директоров.

Аббасзаде добавила, что тем, у кого аннулированы результаты выпускных и приемных экзаменов, дополнительный шанс не предоставляется. «Результаты тех, кто пытался списать, аннулируются. Аннулирование выпускных экзаменов означает, что ставится под вопрос получение аттестата этим выпускником. Заранее предупреждали, что на экзамен нельзя приходить с дополнительными предметами и списывать. Поэтому дополнительного шанса у тех, у кого аннулированы результаты, не будет», - сказала Аббасзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)