В БГУ проведено мероприятие на тему «Сущность и важность системы государственной службы» (ФОТО)

2017-06-19 15:56 | www.trend.az | 3

В Бакинском государственном университете (БГУ) проведено мероприятие на тему «Сущность и важность системы государственной службы». Открывая мероприятие, проводимое Государственным экзаменационным центром Азербайджанской Республики (ГЭЦ АР), ректор, академик Абель Магеррамов сказал, что оно проводится с целью информирования и просвещения общественности о сущности и важности системы государственной службы. Ректор говорил о реализации единой государственной политики в области государственной службы, других кадровых вопросах, проведении приема на государственную службу в централизованном порядке.

Отметим, что среди участников приемов на государственную службу, проводимых ГЭЦ АР, большинство составляют выпускники БГУ.

Затем выступила председатель Совета директоров ГЭЦ АР Малейка Аббасзаде, которая отметила, что государственная политики в области государственной службы уже стала реализоваться со стороны Центра.

На мероприятии заведующий отделом правового обеспечения и человеческих ресурсов Вюгар Аскеров и советник отдела связей с общественностью и канцелярии Парвиз Кязымов ГЭЦ АР выступили с презентациями.

В конце мероприятия были даны ответы на вопросы его участников.