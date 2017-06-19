Азербайджан занял 48-е место в Глобальном индексе кибербезопасности

2017-06-19 16:15 | www.apa.az | 3

Азербайджан занял 48-е место (0,559 балла) в глобальном индексе кибербезопасности-2017, подготовленном Международным союзом электросвязи (ITU).

Как сообщает АПА-Экономикс, глобальный индекс кибербезопасности представляет собой опрос, в котором измеряется приверженность государств-членов к кибербезопасности. Индекс объединяет 193 страны мира. Страны в глобальном индексе кибербезопасности оцениваются по пяти основным показателям: законодательная база, технические данные, организационные вопросы, повышение качества и кооперация.

Что касается ближайших соседей Азербайджана, то Российская Федерация занимает в списке 10-е место, Турция – 43-е место, Грузия — 8-е место. Армения в аутсайдерах рейтинга – 111-е место.

Наряду с Афганистаном, Узбекистаном, Зимбабве, Ливией, Боснией и Герцеговиной Армения попала в список тех стран, где кибербезопасность еще только зарождается. Первое место в рейтинге занял Сингапур, далее следуют США и Малайзия. На последнем месте рейтинга находится Экваториальная Гвинея.