Турция надеется на экстрадицию путчистов из Греции – премьер

2017-06-19 16:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турция надеется на экстрадицию путчистов из Греции, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в понедельник в Афинах во время пресс-конференции с греческим премьером Алексисом Ципрасом.

По словам Йылдырыма, Анкара также хочет, чтобы путчисты, которые скрываются в Греции, не вредили турцко-греческим отношениям.

Йылдырым сказал, что Турция уважительно относится к решению апелляционного суда Афин об отказе в экстрадиции.

Группа из восьми путчистов бежала из Турции в Грецию на утро после провала попытки переворота 15 июля 2016 года.

Турция обратилась к властям Греции с требованием об экстрадиции бежавших военных.

Последний раз апелляционный суд Афин отклонил иск Анкары с требованием выдать трех из восьми путчистов.

Вечером 15 июля 2016 года руководство Турции объявило о попытке военного переворота в стране. Со своей стороны военные заявили о переходе власти в их руки. На следующий день утром мятежные военные начали сдаваться. Власти Турции заявили, что попытка путча провалилась. В результате попытки военного переворота в Турции погибло более 200 человек. Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался дважды. В апреле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu