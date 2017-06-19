Азербайджан - единственный стратегический партнер Румынии на Южном Кавказе - МИД

2017-06-19 16:07 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является единственным государством на Южном Кавказа, с которым Румынию связывают отношения стратегического партнерства, говорится в сообщении МИД Румынии в понедельник по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Министерство отметило, что Румыния была второй после Турции страной, которая признала независимость Азербайджана в 1991 году.

В сообщении министерства отмечается, что обладая геостратегическим положением и природными ресурсами, Азербайджан может играть важную роль в укреплении энергетической безопасности Европы, а также в транспортных коридорах "Восток-Запад" и "Север-Юг".

«Румыния поддерживает реализацию проекта "Южный газовый коридор" (который уже строится), который будет способствовать диверсификации источников поставок газа в европейские страны», - говорится в сообщении МИД.

Кроме того, в сообщении отмечается, что Румыния заинтересована в региональных проектах по развитию транспортных маршрутов между Европой и Азией.

Министерство также отметило, что Румыния поддерживает дальнейшее развитие отношений между ЕС и Азербайджаном, в том числе скорейшее заключение нового амбициозного и всеобъемлющего Рамочного соглашения о стратегическом партнерстве между ЕС и Азербайджаном, которое заменит Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, подписанное в 1999 году.

«Все это создает серьезные предпосылки для дальнейшего развития политического и дипломатического диалога на правительственном и парламентском уровнях, а также для двустороннего сотрудничества между Румынией и Азербайджаном во всех областях», - сказано в сообщении.

(Автор: Елена Косолапова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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