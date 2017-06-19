В Баку начали доставлять гоночные болиды «Формулы-1»

2017-06-19 16:27 | www.apa.az | 3

В Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку начали доставляться грузы в рамках проведения Гран-при Азербайджана «Формула-1».

Как сообщили АПА-Экономикс в пресс-службе аэропорта, более 600 тонн груза, включая гоночные болиды и необходимое для их обслуживания и организации соревнований оборудование, прибыло шестью рейсами из Монреаля. Еще два рейса будут выполнены на этой неделе. Рейсы выполняют грузовые авиакомпании Silk Way Airlines, Cargolux, Qatar Cargo и AirBridgeCargo. Всего до начала Гран-При Азербайджана «Формулы-1» планируется привести более 800 тонн груза.

Отметим, что шины болидов перевозятся в специальных контейнерах с постоянно поддерживаемой температурой +20 градусов. Гран-при Азербайджана пройдет с 22 по 25 июня 2017 года.