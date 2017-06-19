Гурбан Гурбанов: Нам попался самый трудный соперник

2017-06-19 16:24 | www.oxu.az | 3

Наставник азербайджанского «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал жеребьевку 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу, по итогам которой соперником команды стала грузинская «Самтредия».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на azerisport.com, опытный наставник оказался недоволен результатами жеребьевки.

«Нам попался самый трудный из пяти потенциальных соперников. «Самтредия» знает нас лучше остальных. В прошлом сезоне мы увидели, какой футбол они показали в ответной игре с «Габалой» (2:1, первая игра в Баку – 1:5). Эта команда с характером. Сейчас у них чемпионат в разгаре, и это преимущество для соперника. Мы пока еще не собирались полным составом. Футболисты, которые были в рядах национальных сборных, присоединятся после 20 июня. Постараемся в краткие сроки собраться и устранить имеющиеся недостатки, чтобы к первой игре быть полностью готовыми», - заявил Гурбанов сайту клуба.

Э.А.

