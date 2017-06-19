Азербайджан начал развивать железнодорожный туризм (ФОТО)

2017-06-19 16:11 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане при поддержке ЗАО "Азербайджанские железные дороги" началась реализация проекта по развитию железнодорожного туризма.

С этой целью туркомпания RailTravel, созданная при ЗАО, приступила к организации путешествий в регионы Азербайджана по железной дороге.

Первый рейс с участием представителей прессы и туристических агентств состоялся по маршруту Баку-Гянджа-Гейгель-Гянджа-Баку. В рамках тура "Азербайджанскими железными дорогами" были выделены два специальных служебных вагона, один вагон типа СВ и один купейный вагон, которые были присоединены к поезду Баку-Агстафа-Газах.

Руководитель компании RailTravel Октай Асланов сообщил журналистам, что преимуществом путешествий по железной дороге является их безопасность.

"Желающие путешествовать с комфортом смогут заранее оформить заказ на присоединение дополнительных современных вагонов к имеющимся рейсовым поездам. Планируется, что маршруты будут в южные, северные и западные регионы, то есть в направлениях, где есть железные дороги. Предложение будет формироваться на основе спроса. Заказы на организацию подобных туров будут приниматься не позднее, чем за 12 дней до отправления, так как требуется время для решения различных вопросов с документами. Что касается цен, то они более чем приемлемые. Так, тарифы на вагон типа СВ (на 18 человек) - 1100 манатов, вагон-купе на 36 человек - 1200 манатов, плацкартный вагон на 54 человека - 1512 манатов, а служебный вагон, который рассчитан для семейных поездок, - 900 манатов", - сказал Асланов.

В рамках тура были организованы экскурсии на озеро Гёйгёль, заповедник Маралгёль, к Гянджинским воротам, в Мавзолей Низами Гянджеви, к знаменитому "бутылочному дому", бане "Чекяк хамам", гробнице Джавад хана и в парк "Хан багы".

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)